Сегодня Меркель обсудит с Путиным Украину

Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, где в числе прочего будет обсуждаться Украина. Об этом говорится в сообщении на сайте канцлера.

Отмечается, что переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах - ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас будет сопровождать канцлера в поездке.

9 января Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет. Министерство иностранных дел в связи с этим визитом передало российской стороне ноту протеста.

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