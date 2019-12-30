"Жест гуманизма". Меркель и Макрон отреагировали на большой обмен

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют масштабный обмен, который состоялся 29 декабря на линии разграничения на Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.
По их мнению, обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами".
Меркель и Макрон уточнили, что этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.
Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.
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