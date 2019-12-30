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"Жест гуманизма". Меркель и Макрон отреагировали на большой обмен

"Жест гуманизма". Меркель и Макрон отреагировали на большой обмен - Фото
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (фото - ЕРА)
30.12.2019, 07:32

Президент Франции и канцлер Германии считают, что этот "жест" может помочь "в восстановлении доверия между двумя сторонами"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют масштабный обмен, который состоялся 29 декабря на линии разграничения на Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.  

По их мнению, обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами". 

Меркель и Макрон уточнили, что этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.

Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.

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Ангела Меркель эмманюэль макрон обмен пленными
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