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15.02.2019, 06:35

Сенат утвердил главой минюста США предложенного Трампом кандидата

Сенат утвердил главой минюста США предложенного Трампом кандидата - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уильям Барр утвержден на пост министра юстиции США, его кандидатуру "демократы считали спорной"

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Сенат США утвердил Уильяма Барра в должности министра юстиции страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В поддержку Барра, выдвинутого на этот пост Дональдом Трампом, высказались в четверг, 14 февраля, 54 сенатора, против - 45.

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"Демократы считают нового министра спорной кандидатурой, так как ранее он критически отзывался о части расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер", - говорится в сообщении.

Глава Минюста курирует работу спецпрокурора.

"Барр не соглашался с подозрениями Мюллера о возможном препятствовании правосудию со стороны Трампа при увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми. По мнению нового министра юстиции США, президент в той ситуации действовал в рамках своих полномочий и не препятствовал расследованию", - отмечается в сообщении.

Однако в январе в ходе слушаний в Сенате Барр подчеркнул, что позволит Мюллеру довести расследование до конца. Он также оспорил высказывание президента США, называвшего расследование возможных связей его предвыборной команды с РФ "охотой на ведьм".

68-летний Барр сменит на посту министра юстиции Джеффа Сешнса.

7 февраля еще один прокурор, член команды Роберта Мюллера в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, покинул должность. 

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Теги: Джеймс Коми, дональд трамп, минюст сша, Роберт Мюллер﻿, Уильям Барр
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