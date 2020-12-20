Сенатор-республиканец: У Трампа есть "слепое пятно", когда дело касается России

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что утечка данных в правительстве США в результате недавних хакерских атак "чрезвычайно разрушительна", и что у президента Дональда Трампа есть "слепое пятно", когда дело касается России, которая, по мнению официальных лиц США, стоит за кибератаками. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы пришли к выводу, что у президента есть слепое пятно, когда дело касается России", – сказал Ромни в эфире NBC.

Официальные лица говорят, что хакеры проникли в полдюжины правительственных агентств, выявлены тысячи взломов. Эта атака, вероятно, самая масштабная из всех, проводимых ранее, пишет агентство.

Трамп признал факт взлома только в субботу, почти через неделю после того, как Reuters впервые сообщил о нем. Он заявил, что крупные СМИ привлекают слишком много внимания к версии о причастности РФ, хотя на самом деле за атакой мог стоять Китай.

Сенатор-демократ Марк Уорнер из комитета по разведке заявил в эфире ABC, что взлом все еще может продолжаться, и что официальные лица еще окончательно не выяснили его масштаб.

"Это серая зона между шпионажем и нападением", – сказал Уорнер. Он поддержал призыв Ромни к ответным действиям, заявив, что Вашингтону необходимо дать понять противникам, что "если вы предпримете такие действия, мы и другие нанесем ответный удар".

Команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов ответных действий против России после того, как он вступит в должность: от финансовых санкций до ответных взломов российской инфраструктуры. Об этом агентству сообщили источники из команды Байдена.

Глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что Байден мыслит вне рамок санкций.

"Это будут не просто санкции, а конкретные действия, которые мы могли бы предпринять, чтобы снизить способность иностранных субъектов участвовать в этих атаках", – сказал он.

13 декабря сообщалось, что хакеры шпионили за Минфином США, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства.

15 декабря стало известно, что хакеры смогли получить доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США.

Также в рамках кибератаки были взломаны Агентство по ядерному оружию США и по меньшей мере правительства трех штатов.

Вадим Ребрина

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