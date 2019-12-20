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Сенату США удалось предотвратить шатдаун: приняли бюджет

Сенату США удалось предотвратить шатдаун: приняли бюджет - Фото
Фото: depositphotos.com
20.12.2019, 07:33

Приняв бюджет на 2020 год, демократы и республиканцы смогли предотвратить шатдаун в США

Сенат США 19 декабря принял бюджет на 2020 год, его объем составляет $1,4 трлн. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Двумя днями ранее проект бюджета одобрила Палата представителей. "Тем самым США избежали очередного шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений", - отмечается в сообщении.

Закон о бюджете должен подписать президент США Дональд Трамп 20 декабря.

Эксперты отмечают, что, вопреки усилившимся разногласиям между демократами и республиканцами в вопросе об импичменте Трампа, представители обеих партий работали над составлением нового бюджета. В документе заложено увеличение расходов на оборону на $22 млрд.

Запланированы и расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

  • 8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работали с 22 декабря. 29 января Трамп подписал постановление о прекращении шатдауна.
  • 28 января 2019 года Трамп сказал, что не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

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