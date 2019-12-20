Сенату США удалось предотвратить шатдаун: приняли бюджет

Сенат США 19 декабря принял бюджет на 2020 год, его объем составляет $1,4 трлн. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Двумя днями ранее проект бюджета одобрила Палата представителей. "Тем самым США избежали очередного шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений", - отмечается в сообщении.
Закон о бюджете должен подписать президент США Дональд Трамп 20 декабря.
Эксперты отмечают, что, вопреки усилившимся разногласиям между демократами и республиканцами в вопросе об импичменте Трампа, представители обеих партий работали над составлением нового бюджета. В документе заложено увеличение расходов на оборону на $22 млрд.
Запланированы и расходы на строительство стены на границе с Мексикой.
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