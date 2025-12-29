Северная Корея провела испытания крылатых ракет большой дальности

Запуск стратегической ракеты большой дальности в КНДР (Фото: ЕРА / KCNА)

28 декабря Северная Корея осуществила в районе Желтого моря испытательный запуск стратегических крылатых ракет дальнего радиуса действия, за которым наблюдал диктатор КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщила государственное информационное агентство KCNA.

Целью учений была проверка готовности к контрнаступлению и боевой готовности подразделений ракет дальнего радиуса действия.

Стратегические крылатые ракеты КНДР выполнили полет над акваторией моря и поразили цели через 10 199 секунд и 10 203 секунд (около 2 часов 50 минут).

Во время учений также отрабатывались маневры ракетчиков и процедуры выполнения огневых задач. Также проверялась надежность соответствующей стратегической системы вооружения.

Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" и отметил, что "результат учений по запуску является практическим подтверждением и четкой демонстрацией абсолютной надежности и боевой готовности нашей стратегической контратаки".