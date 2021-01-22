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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января

22.01.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января - Фото

1. ИНВЕСТОРЫ АКТИВНО ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ БИТКОИНА. ЦЕНА УПАЛА ДО МЕСЯЧНОГО МИНИМУМА. Стоимость самой популярной критповалюты биткоин упала в пятницу утром на 5% до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели. За текущую неделю биткоин потерял 11% стоимости (Подробнее). 

2. ИЗ-ЗА ПОЖАРА В ХАРЬКОВЕ. ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТНИКОВ В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ ПЕРЕНЕСЕНА. Видеоконференция политических советников лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) перенесена предварительно на 27 января из-за гибели людей при пожаре в Харькове (Подробнее). 

3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОКРАТИЛОСЬ НА 5,2% В 2020 ГОДУ – ДАННЫЕ ГОССТАТА. Промышленное производство по итогам 2020 года сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом (Подробнее). 

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИТ 23 ЯНВАРЯ ДНЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА ИЗ-ЗА ПОЖАРА В ХАРЬКОВЕ. Завтра, 23 января, будет объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью 15 человек при пожаре в доме престарелых в Харькове (Подробнее). 

5. СУД НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА РИТЕЙЛ ЦЕНТРА, КОТОРЫЙ ВЛАДЕЕТ СЕТЬЮ ФУРШЕТ. 18 января 2021 года Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства дочернего предприятия Ритейл Центр, который владеет розничной сетью Фуршет (Подробнее).

6. БАЙДЕН ПОРУЧИЛ РАЗВЕДКЕ СОБРАТЬ ДАННЫЕ О ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ РФ И ОТРАВЛЕНИИ НАВАЛЬНОГО. Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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