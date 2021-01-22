Из-за пожара в Харькове. Онлайн-встреча советников в нормандском формате перенесена
22.01.2021, 15:13
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Онлайн-встреча политических советников лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) перенесена предварительно на 27 января из-за гибели людей при пожаре в Харькове. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривная.
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"Из-за трагедии в Харькове обратились к международным партнерам с просьбой перенести звонок. Отнеслись с пониманием", – рассказала Заривная.
Встреча должна была состояться сегодня, 22 января. Украину в этом формате представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.
- 12 января 2021 года в Берлине прошла встреча советников в нормандском формате. Она длилась шесть часов.
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