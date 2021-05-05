Шпионов ГРУ РФ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу – Грозев

Агенты Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в причастности к взрыву в чешской Врбетице и попытке отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Англия, получили повышение и работают на Кремль. Об этом в комментарии чешскому изданию novinky.cz сообщил журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

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"Могу только сказать, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами", – сказал Грозев, добавив, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу.

Он также напомнил, что оба агента в 2014 году были удостоены высшей российской награды – героя Российской Федерации – за операции в Чехии и Болгарии.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

20 марта Bellingcat опубликовали расследование, в котором рассказали, как группа российских шпионов под прикрытием попала на территорию ЕС и, вероятно, организовала взрыв на складах во Врбетице. Среди них были Мишкин и Чепига.

28 апреля прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию.

Вадим Ребрина

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