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Шпионов ГРУ РФ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу – Грозев

05.05.2021, 23:05
Шпионов ГРУ РФ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу – Грозев - Фото
Чепига и Мишкин (скриншот с видео)

Агенты Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в причастности к взрыву в чешской Врбетице и попытке отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Англия, получили повышение и работают на Кремль. Об этом в комментарии чешскому изданию novinky.cz сообщил журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

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"Могу только сказать, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами", – сказал Грозев, добавив, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу.

Он также напомнил, что оба агента в 2014 году были удостоены высшей российской награды – героя Российской Федерации – за операции в Чехии и Болгарии.

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. 
  • 20 марта Bellingcat опубликовали расследование, в котором рассказали, как группа российских шпионов под прикрытием попала на территорию ЕС и, вероятно, организовала взрыв на складах во Врбетице. Среди них были Мишкин и Чепига. 
  • 28 апреля прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию.
Вадим Ребрина
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