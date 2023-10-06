Швеция изучает возможность передачи истребителей Gripen Украине. Есть новый пакет помощи

Шведское правительство официально обратилось к командованию своих Вооруженных сил с просьбой "изучить возможность" передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen. Об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Также Швеция отправит новый пакет военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

Юнсон отметил, что в этом пакете помощи передадут амуницию, а также запчасти к ранее переданным системам.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Двигатель – Volvo Aero F404 RM12. Работы на Saab AB начались в 1979 году, а в 1988 году самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР, Таиланд и Бразилию. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Экипаж может быть как из одного, так и двух летчиков.



Длина самолета – более 14 м, размах крыла – 8,4 м, высота – 4,5 м. Масса пустого "Грипена" – около 7 т, нормальная взлетная масса – 8,5 т, максимальная – 14 т, масса полезной нагрузки – 5,3 т. Практический потолок – чуть более 15 км. Максимальная скорость на большой высоте – 2200 км/ч (M=2,0), на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 800 км.



"Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов, может нести ракеты "воздух-воздух" – Rb.74 (AIM-9), Rb 98 (IRIS-T), Rb.99 (AIM-120), MICA, Rb.71 (Skyflash), Meteor, также "воздух-поверхность" – Rb.75, KEPD-350, Rbs.15F, и бомбы GBU-12 Paveway II, Bombkapsel 90 и Mark 82.

14 сентября Sveriges Radio со ссылкой на письмо Йонсона сообщило, что украинские пилоты "успешно прошли тренировки" на самолетах. Сам министр обороны Швеции не исключает возможности передачи Gripen для Украины.

21 августа 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна пока не может передать Украине Gripen, поскольку сама нуждается в их для обороны.

23 августа президент Украины сообщил, что украинские специалисты будут изучать возможности самолета в течение пяти недель.

Читайте также: Чехия договаривается об обучении пилотов ВСУ на шведских самолетах Gripen – глава Минобороны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.