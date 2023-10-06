Швеція вивчає можливість передачі винищувачів Gripen Україні. Є новий пакет допомоги

Шведський уряд офіційно звернувся до командування своїх збройних сил з проханням "вивчити можливість" передачі Україні винищувачів JAS 39 Gripen. Про це повідомив міністр оборони Пол Йонсон під час пресконференції, повідомляє Reuters.

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Також Швеція відправить новий пакет військової допомоги для України на суму в $200 млн.

Йонсон також зазначив, що в цьому пакеті допомоги передадуть амуніцію, а також запчастини "до раніше переданих систем".

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Двигун – Volvo Aero F404 RM12. Роботи на Saab AB розпочались у 1979 році, а 1988-го літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, ПАР, Таїланду та Бразилії. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Екіпаж може бути як із одного, так і двох льотчиків.



Довжина літака – понад 14 м, розмах крила – 8,4 м, висота – 4,5 м. Маса порожнього "Гріпена" – близько 7 т, нормальна злітна маса – 8,5 т, максимальна – 14 т, маса корисного навантаження – 5,3 т. Практична стеля – трохи більш як 15 км. Максимальна швидкість на великій висоті – 2200 км/год (M=2,0), на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 800 км.



"Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів, може нести ракети "повітря-повітря" – Rb.74 (AIM-9), Rb 98 (IRIS-T), Rb.99 (AIM-120), MICA, Rb.71 (Skyflash), Meteor, також "повітря-поверхня" – Rb.75, KEPD-350, Rbs.15F, та бомби GBU-12 Paveway II, Bombkapsel 90 і Mark 82.

14 вересня Sveriges Radio з посиланням на лист Йонсона повідомило, що українські пілоти "успішно пройшли тренування" на літаках. Сам міністр оборони Швеції не відкидає можливості передачі Gripen для України.

21 серпня 2023 року прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна поки не може передати Україні Gripen, оскільки сама потребує їх для оборони.

23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці будуть вивчати можливості літака протягом п’яти тижнів.

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