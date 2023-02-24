Швеция передаст Украине 10 танков Leopard – Der Spiegel

Шведское правительство намерено отправить в Украину в общей сложности 10 танков Leopard типа 2A5 и 2A6 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов. Об этом сообщает Der Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание отмечает, что еще утром 24 февраля власти Швеции не хотели подтверждать эту информацию. В Минобороны сообщили лишь о том, что днем должен быть объявлен новый пакет военной помощи Украине.

Танки Stridsvagn, являющиеся шведской модификацией Leopard 2, могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины, пишет Der Spiegel.

19 января 2023 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

23 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна может поставить часть своих танков Leopard 2 в новом пакете военной помощи.

24 февраля Польша отправила в Украину первые из 14 обещанных страной танков Leopard 2. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки уже в Украине.

Читайте также: Премьер Швеции выступил за создание коалиции по предоставлению истребителей Украине

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.