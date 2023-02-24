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Швеция передаст Украине 10 танков Leopard – Der Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 14:59
Швеция передаст Украине 10 танков Leopard – Der Spiegel - Фото
Танк Leopard 2A6 (Фото: ЕРА)

Шведское правительство намерено отправить в Украину в общей сложности 10 танков Leopard типа 2A5 и 2A6 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Издание отмечает, что еще утром 24 февраля власти Швеции не хотели подтверждать эту информацию. В Минобороны сообщили лишь о том, что днем должен быть объявлен новый пакет военной помощи Украине.

Танки Stridsvagn, являющиеся шведской модификацией Leopard 2, могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины, пишет Der Spiegel.

Читайте также: Премьер Швеции выступил за создание коалиции по предоставлению истребителей Украине

Мілана Головань
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