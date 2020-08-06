Символ надежды. В Бейруте сняли видео: женщина играет на пианино посреди разрухи
Ролик сняла и выложила в сеть внучка пожилой женщины, буквально через пару часов он стал вирусным
После мощного взрыва в Бейруте в соцсетях появилось множество видео разрушений и жертв. А героиня этого видео наоборот решила показать всем, что жизнь продолжается даже после такой ужасной трагедии. Ролик со своей бабушкой, которая играет на пианино в разрушенной квартире Бейрута, опубликовала в Facebook местная жительница Мэй-Ли Милки.
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Видео, на котором 79-летняя женщина играет на пианино в комнате, хаотично заполненной стеклом и мусором, уже стало вирусным. Местные жители говорят, что оно стало для них своеобразным символом надежды на то, что вскоре все наладится.
Опубликовано May-Lee Melki Среда, 5 августа 2020 г.
- 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв, ущерб от которого по предварительной оценке составил $3-5 млрд.
- 5 августа власти выдвинули основную версию трагедии - взрыв 2750 тонн аммиачной селитры.
- На 5 августа в Бейруте насчитывалось по меньшей мере 135 человек погибших и эта цифра продолжает расти, еще около 300 000 человек остались без крова.
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