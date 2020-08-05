В Бейруте объявили режим ЧС, контроль над безопасностью передали армии

На две недели контроль над безопасностью в столице Ливана взяли на себя военные

Кабинет министров Ливана объявил двухнедельную чрезвычайную ситуацию в Бейруте и передал контроль над безопасностью в столице военным после мощного взрыва, в результате которого погибли по меньшей мере 135 человек и 5000 человек пострадали. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновники заявили, что ожидают роста числа погибших — спасатели продолжают обследовать завалы в поисках выживших.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что до 300 000 человек потеряли свои дома, и власти работают над тем, чтобы обеспечить их едой, водой и кровом.

Официальных окончательных выводов о причине взрыва еще нет, однако ливанские чиновники предположили, что взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении шести лет.

Вечером, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

произошел вызван Бывший капитан судна рассказал , как груз попал в Бейрут.

Руководитель ливанской таможни Бадри Дахер заявил , что шесть раз обращался в судебную систему с предупреждениями о том, что хранящийся на складе груз представляет общественную опасность.

Ущерб от взрыва, по предварительной оценке губернатора Бейрута, составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США , возможно, даже больше. Погибли, по последним данным, 135 человек и еще около 5000 получили травмы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.