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Ситуация в Италии ухудшается: более 4000 умерших, 47 000 заболевших COVID-19

Ситуация в Италии ухудшается: более 4000 умерших, 47 000 заболевших COVID-19 - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)
20.03.2020, 19:43

За сутки в Италии выявлено почти 6000 новых случаев COVID-19, всего заболевших чуть больше 47 000, число умерших от коронавируса превысило 4000

В Италии число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 4000 человек. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

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По официальным данным, за сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек, всего с начала эпидемии - 4032. Количество заболевших за день увеличилось на 5986 человек и составило 47 021.

Из заболевших 16 020 человек госпитализированы с симптомами, 2655 человек находятся в реанимации, 19 185 - изолированы дома.

Почти половина случаев заражения COVID-19 выявлена на севере Италии, в Ломбардии - 22 264. Значительное число - в Эмилии Романье (5968), Венето (4031), Пьемонте (3461).

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Денис Юдин
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