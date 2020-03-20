Ситуация в Италии ухудшается: более 4000 умерших, 47 000 заболевших COVID-19

В Италии число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 4000 человек. Об этом сообщает Corriere Della Sera.
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По официальным данным, за сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек, всего с начала эпидемии - 4032. Количество заболевших за день увеличилось на 5986 человек и составило 47 021.
Из заболевших 16 020 человек госпитализированы с симптомами, 2655 человек находятся в реанимации, 19 185 - изолированы дома.
Почти половина случаев заражения COVID-19 выявлена на севере Италии, в Ломбардии - 22 264. Значительное число - в Эмилии Романье (5968), Венето (4031), Пьемонте (3461).
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