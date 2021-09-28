Скандал с AUKUS. Франция возвращает посла в США

Посол Франции вернется в США завтра, 29 сентября, чтобы работать над возобновлением взаимодействия между двумя странами. Об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Ouest France. Посол был отозван из Вашингтона для консультаций после скандала с контрактом на поставку атомных подводных лодок для Австралии.

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Посол должен будет подготовить условия для переговоров Макрона и президента США Джо Байдена, рассказал президент Франции. На переговорах с Байденом будет обсуждаться возобновление взаимодействия между странами.

Макрон подчеркнул, что создание оборонного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией, лишившее Францию контракта на поставку подлодок, не изменит французскую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии.

Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила США в нанесении ей "удара в спину" и отозвала из Вашингтона и Канберры послов.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

25 сентября Макрон и Байден провели телефонную беседу.

Денис Юдин

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