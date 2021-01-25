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Байден созвонился с Макроном: о чем говорили

25.01.2021, 08:51
Байден созвонился с Макроном: о чем говорили - Фото
Джо Байден и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Президент США Джо Байден поговорил со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

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Отмечается, что Байден подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантического сотрудничества, в частности через НАТО и партнерство США с Европейским союзом.

Президенты договорились работать над общими приоритетами внешней политики, говорится в релизе. Это включает вопросы отношений с Россией и Китаем, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сахель (регион в северных тропиках Африки). Лидеры в частности договорились поддерживать тесный контакт по иранской ядерной проблеме, добавили в пресс-службе президента Франции.

Как сообщается, Байден и Макрон согласились, что необходима тесная координации (в том числе через многосторонние организации) для решения общих проблем, таких как изменение климата, пандемия COVID-19 и восстановление мировой экономики.

Читайте также: Как мировые лидеры отреагировали на инаугурацию Байдена и уход Трампа

Марк Сировой
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