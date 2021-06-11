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"Смерть стучится в нашу дверь". В Эфиопии сотни тысяч человек оказались на грани голода

11.06.2021, 10:32
В лагере беженцев из Тыграя в Судане (Фото – Ala Kheir, EPA)

На севере Эфиопии сотни тысяч человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, в ООН неофициально говорят о голоде, сообщает BBC.

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"Сейчас голод, будет намного хуже", – заявил глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Марк Лоукок после публикации проведенного при поддержке ООН анализа ситуации в Эфиопии.

В исследовании утверждается, что около 350 000 человек в регионе Тыграй, который находится на границе с Эритреей, а также в соседних Амхаре и Афаре, живут в состоянии катастрофы по классификации ООН.

Один из жителей Тыграя рассказал журналистам по телефону, что урожай и скот местных жителей был разграблен в течение семи месяцев войны, идущей в регионе. По его словам, им не оказали никакой помощи, остатки урожая, которые им удалось спрятать, закончились. "Смерть стучится в нашу дверь", – заявил собеседник BBC.

Бои в Тыграе начались в ноябре 2020 года, когда правительство Эфиопии предприняло наступление на силы контролировавшего тогда регион Народного фронта освобождения Тыграя. Несмотря на заявление премьера Эфиопии Абия Ахмеда о завершении боев в конце ноября, столкновения продолжаются. Журналисты сообщают о тысячах погибших и о многочисленных нарушениях прав человека с обеих сторон конфликта, около 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

В отчете о ситуации в Тыграе нет официального объявления о голоде, для этого требуется точное соответствие строгим критериям. На данный момент говорится о "катастрофе" и угрозе голода в ближайшие месяцы. В то же время, многие эксперты считают, что дебаты об определениях мелочны и контрпродуктивны, а Лоукок предпочел игнорировать правила и настаивать на том, что регионе голод, отмечают журналисты.

Денис Юдин
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ООН Эфиопия голод Тыграй Марк Лоукок военный конфликт
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