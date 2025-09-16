Смертельный обвал в Сербии: 13 человек, в том числе экс-министр, получили обвинения

Место события (Фото: Andrej Cukic/EPA)

Во вторник, 16 сентября, в Сербии прокуратура выдвинула обвинения 13 лицам в связи с их причастностью к обвалу крыши железнодорожной станции в прошлом году, в результате которого погибли 16 человек, что вызвало антиправительственные протесты по всей стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бывшему министру строительства, инфраструктуры и транспорта Горану Весичу и 12 другим лицам, включая его помощника и главу железнодорожной компании, было предъявлено обвинение в нарушении общественной безопасности.

В заявлении прокуратуры говорится о "введении в эксплуатацию здания вокзала, хотя строительные работы продолжались, а разрешение (на продолжение эксплуатации здания) не было выдано".

Дополнительные обвинения включают "неспособность поддерживать конструкцию здания вокзала в надлежащем состоянии и уголовные преступления во время проектирования и выполнения реконструкции здания железнодорожного вокзала Новый Сад".

Обвинительный акт еще должен быть утвержден судом.

1 ноября 2024 года в городе Новый Сад обвалилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.

1 августа 2025 года сообщалось, что в Сербии задержали шестерых бывших чиновников в связи с расследованием дела о финансовых махинациях при реконструкции железной дороги, что, среди прочего, привело к обвалу крыши на вокзале.