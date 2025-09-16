Смертельний обвал на вокзалі в Сербії: 13 осіб, зокрема ексміністр, отримали звинувачення

Місце події (Фото: Andrej Cukic/EPA)

У вівторок, 16 вересня, у Сербії прокуратура висунула звинувачення 13 особам у зв'язку з їхньою причетністю до обвалу даху залізничної станції минулого року, в результаті якого загинули 16 людей і який спричинив антиурядові протести по всій країні. Про це повідомило агентство Reuters.

Колишньому міністру будівництва, інфраструктури та транспорту Горану Весичу та 12 іншим особам, включно з його помічником та головою залізничної компанії, було висунуто звинувачення в порушенні громадської безпеки.

У заяві прокуратури йдеться про "введення в експлуатацію будівлі вокзалу, хоча будівельні роботи тривали, а дозвіл (на продовження експлуатації будівлі) не було видано".

Додаткові звинувачення включають "нездатність підтримувати конструкцію будівлі вокзалу в належному стані та кримінальні злочини під час проєктування та виконання реконструкції будівлі залізничного вокзалу Новий Сад".

Обвинувальний акт ще має бути затверджено судом.

1 листопада 2024 року у місті Новий Сад обвалилася частина даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб, і відтоді тривають протести з метою притягнути винних до відповідальності.

1 серпня 2025 року повідомлялося, що у Сербії затримали шістьох колишніх посадовців у зв'язку з розслідуванням справи про фінансові махінації під час реконструкції залізниці, що, серед іншого, призвело до обвалу даху на вокзалі.