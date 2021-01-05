Сокращать дозы вакцины от COVID-19 вдвое преждевременно и опасно – агентство МОЗ США

В управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что те, кто получают антикоронавирусные вакцины Pfizer или Moderna, должны получить две полные дозы – в противном случае это означает подвергнуть пациентов риску, говорится на сайте FDA.

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В FDA отметили, что следили за всеми новостями и обсуждениями вопросов об уменьшении доз, увеличения промежутка между прививками, а также смешивании вакцин между собой.

"Предлагать что-либо изменить в разрешенных дозировках или графиках вакцин преждевременно и не основано на имеющихся доказательствах. Без соответствующих подтверждений мы подвергнем общественное здоровье значительной опасности и подорвем исторические усилия по вакцинации населения", – заявили в управлении.

Позицию FDA разделили и врачи – американский инфекционист Пол Оффит подчеркнул, что сокращение дозы вакцины является плохой идеей. "Нет данных об эффективности половинной дозы. Если вы используете ее, то вы просто придумываете себе эффект и надеетесь, что окажетесь правы", – отметил он.

4 января власти США заявили, что рассматривают возможность вводить людям в первые месяцы вакцинации только полдозы препарата.

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Дарья Мостовая

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