UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сомнений в обеспечении Крыма водой нет". РФ собралась бурить скважины в Азовском море

19.03.2021, 07:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Россияне намереваются бурить скважины на дне Азовского моря уже в апреле – таким образом оккупанты собираются обеспечить жителей Крымского полуострова пресной водой Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, что они продолжают вести работу по изучению возможности подачи пресной воды со дна Азовского моря. "Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин", – подчеркнул Хуснуллин.

По словам российского вице-премьера, гарантированный запас воды для жителей Крыма РФ сможет создать к 2024 году. 

"У нас сомнений в том, что мы обеспечим население полуострова водой, нет. Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году", – заявил Хуснуллин.

Также он подчеркнул, что в случае, если воды все же не хватит, у них есть запасной вариант – опреснительные установки, которые сейчас рассматриваются как крайняя мера из-за их дороговизны.

  • 24 августа 2020 года Симферополь и еще 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.
  • Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. 
  • 8 сентября в МинВОТ заявили, что проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно.
  • 15 ноября российские оккупанты заявили, что крымчанам не хватает воды из-за того, что жители сами воруют воду.

Читайте также: Замглавы МИД о нехватке воды у россиян в Крыму: Нужно было думать до оккупации

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым бурение рф азовское море вода в крыму скважина марат хуснуллин пресная вода
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 