"Сомнений в обеспечении Крыма водой нет". РФ собралась бурить скважины в Азовском море

Россияне намереваются бурить скважины на дне Азовского моря уже в апреле – таким образом оккупанты собираются обеспечить жителей Крымского полуострова пресной водой Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

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Он отметил, что они продолжают вести работу по изучению возможности подачи пресной воды со дна Азовского моря. "Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин", – подчеркнул Хуснуллин.

По словам российского вице-премьера, гарантированный запас воды для жителей Крыма РФ сможет создать к 2024 году.

"У нас сомнений в том, что мы обеспечим население полуострова водой, нет. Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году", – заявил Хуснуллин.

Также он подчеркнул, что в случае, если воды все же не хватит, у них есть запасной вариант – опреснительные установки, которые сейчас рассматриваются как крайняя мера из-за их дороговизны.

24 августа 2020 года Симферополь и еще 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации.

8 сентября в МинВОТ заявили, что проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно.

15 ноября российские оккупанты заявили, что крымчанам не хватает воды из-за того, что жители сами воруют воду.

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Дарья Мостовая

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