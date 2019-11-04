Соратника пророссийского Додона избрали мэром Кишинева

Ион Чебан (фото - newsmaker.md)

ЦИК завершил подсчет голосов на выборах мэра Кишинева, победу одержал кандидат от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан. Об этом сообщает Newsmaker.

После обработки всех протоколов набрал 52,39% голосов. У кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе - 47,61%.

Чебан победил во втором туре выборов и стал избранным мэром Кишинева.

Он победил во всех районах города, кроме Чекан (там он набрал 49,1%, а Нэстасе - 50,9%). На Ботанике за Чебана проголосовали 61,7%, на Рышкановке - 57,5%, на Буюканах - 51,7%, в Центре — 50,2%.

Кандидат-социалист набрал большинство голосов и в некоторых пригородах: в Ватре, Будештах, Вадул-луй-Водах и в Крикова. В остальных пригородах больше голосов набрал Нэстасе.

Наибольший процент Ион Чебан получил в Вадул-луй-Водэ - 67,1%. Нэстасе показал лучший результат в коммуне Гратиешты - 76,4%.

Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.