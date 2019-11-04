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Соратника пророссийского Додона избрали мэром Кишинева

Соратника пророссийского Додона избрали мэром Кишинева - Фото
Ион Чебан (фото - newsmaker.md)
04.11.2019, 10:14

Ион Чебан победил во втором туре выборов и стал мэром столицы Молдовы

ЦИК завершил подсчет голосов на выборах мэра Кишинева, победу одержал кандидат от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан. Об этом сообщает Newsmaker.

После обработки всех протоколов набрал 52,39% голосов. У кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе - 47,61%.

Чебан победил во втором туре выборов и стал избранным мэром Кишинева.

Он победил во всех районах города, кроме Чекан (там он набрал 49,1%, а Нэстасе - 50,9%). На Ботанике за Чебана проголосовали 61,7%, на Рышкановке - 57,5%, на Буюканах - 51,7%, в Центре — 50,2%.

Кандидат-социалист набрал большинство голосов и в некоторых пригородах: в Ватре, Будештах, Вадул-луй-Водах и в Крикова. В остальных пригородах больше голосов набрал Нэстасе.

Наибольший процент Ион Чебан получил в Вадул-луй-Водэ - 67,1%. Нэстасе показал лучший результат в коммуне Гратиешты  - 76,4%.

Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.

 

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выборы кишенев Ион Чебан
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