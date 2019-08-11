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Советник Трампа едет агитировать британцев против Ирана

Советник Трампа едет агитировать британцев против Ирана - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)
11.08.2019, 23:54

Приезд Болтона отражает попытки Белого дома укрепить отношения с Джонсоном после напряженных отношений Трампа с Мэй

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон едет в Великобританию, чтобы призвать ее к ужесточению позиции в отношении Ирана и китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает Голос Америки.

Предполагается также, что на переговорах 12 и 13 августа важное место будет занимать Brexit.

Отмечается, что приезд Болтона отражает попытки Белого дома укрепить отношения с правительством нового британского премьера Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьером Терезой Мэй.

Ожидается, что Болтон призовет британские власти более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона.

Ранее Великобритания поддерживала ЕС, соблюдая соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Однако захват британского танкера в Ормузском проливе вынудил Лондон рассмотреть возможность занятия более жесткой позиции.

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