Создано устройство, которое дистанционно "подает" звук в уши – без наушников или колонок
Ощущения от прослушивания "как в научно-фантастическом фильме", пишет Associated Press
Разработчики израильской компании Noveto Systems представили футуристическую аудиотехнологию - настольное устройство, которое передает звук слушателю без использования наушников. Об этом сообщает Associated Press.
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Агентство отмечает, что ощущение от прослушивания "прямо как в научно-фантастическом фильме": трехмерный звук "настолько близок, что кажется, будто он внутри ушей, а также спереди, над и сзади них".
Благодаря разработке человек может отчетливо слышать другие звуки, которые происходят в реальности, однако окружающие не слышат то, какую музыку слушает он.
В технологии используется модуль трехмерного зондирования – он определяет местонахождение и положение уха, отправляя в него ультразвуковые волны.
В компании-производителе отмечают, что звук можно услышать в стереофоническом или трехмерном режиме.
Концепция передачи звука не нова, пишет AP, но Noveto была первой, кто опробовал эту технологию – их SoundBeamer 1.0 станет первым подобным продуктом, доступным для потребителей.
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