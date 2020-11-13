Создано устройство, которое дистанционно "подает" звук в уши – без наушников или колонок

Ощущения от прослушивания "как в научно-фантастическом фильме", пишет Associated Press

Разработчики израильской компании Noveto Systems представили футуристическую аудиотехнологию - настольное устройство, которое передает звук слушателю без использования наушников. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство отмечает, что ощущение от прослушивания "прямо как в научно-фантастическом фильме": трехмерный звук "настолько близок, что кажется, будто он внутри ушей, а также спереди, над и сзади них".

Благодаря разработке человек может отчетливо слышать другие звуки, которые происходят в реальности, однако окружающие не слышат то, какую музыку слушает он.

В технологии используется модуль трехмерного зондирования – он определяет местонахождение и положение уха, отправляя в него ультразвуковые волны.

В компании-производителе отмечают, что звук можно услышать в стереофоническом или трехмерном режиме.

Концепция передачи звука не нова, пишет AP, но Noveto была первой, кто опробовал эту технологию – их SoundBeamer 1.0 станет первым подобным продуктом, доступным для потребителей.

Американские ученые из Дартмутского колледжа вместе с коллегами из корпорации Microsoft создали "умную" интерактивную ткань – она может распознавать предметы, которые на ней лежат.

Китайские ученые работают над новым методом получения энергии от движений человека. Технологию можно будет использовать для подзарядки умных часов или другой нательной техники.

Ранее сообщалось, что исследователи разработали устройство, которое собирает пробы ушной серы и анализирует уровень содержания в ней "гормона стресса" – кортизола.

Читайте также: Американские ученые создали наушники, которые умеют распознавать эмоции

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.