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Создано устройство, которое дистанционно "подает" звук в уши – без наушников или колонок

13.11.2020, 12:12
Создано устройство, которое дистанционно
Устройство SoundBeamer 1.0 (Фото - Noveto)

Ощущения от прослушивания "как в научно-фантастическом фильме", пишет Associated Press

Разработчики израильской компании Noveto Systems представили футуристическую аудиотехнологию - настольное устройство, которое передает звук слушателю без использования наушников. Об этом сообщает Associated Press

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Агентство отмечает, что ощущение от прослушивания "прямо как в научно-фантастическом фильме": трехмерный звук "настолько близок, что кажется, будто он внутри ушей, а также спереди, над и сзади них".

Благодаря разработке человек может отчетливо слышать другие звуки, которые происходят в реальности, однако окружающие не слышат то, какую музыку слушает он.

В технологии используется модуль трехмерного зондирования – он определяет местонахождение и положение уха, отправляя в него ультразвуковые волны.

В компании-производителе отмечают, что звук можно услышать в стереофоническом или трехмерном режиме. 

Концепция передачи звука не нова, пишет AP, но Noveto была первой, кто опробовал эту технологию – их SoundBeamer 1.0 станет первым подобным продуктом, доступным для потребителей.

  • Ранее сообщалось, что исследователи разработали устройство, которое собирает пробы ушной серы и анализирует уровень содержания в ней "гормона стресса" – кортизола.

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Станислав Стороженко
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