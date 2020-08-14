Создателя Telegram-каналов Nexta объявили в Беларуси в розыск - Nexta
Степана Путило подозревают в организации массовых беспорядков
Основатель сети Telegram-каналов Nexta Степан Путило объявлен в Беларуси в розыск. Каналы распространяют информацию о протестах в стране и координируют их. Фотографию документа опубликованы в канале Nexta.
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Документ датирован 14 августа. Путило подозревают в преступлении по статье об организации массовых беспорядков, которые привели к насилию, погромам и вооруженному противостоянию с правоохранителями, а также подготовке людей к участию в таких преступлениях.
Статья предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.
На данный момент у канала Nexta-live - почти два миллиона подписчиков, это наиболее популярный оппозиционный канал в Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, указывая на массовые фальсификации.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета по передаче власти в Беларуси.
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