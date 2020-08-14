Создателя Telegram-каналов Nexta объявили в Беларуси в розыск - Nexta

Степана Путило подозревают в организации массовых беспорядков

Основатель сети Telegram-каналов Nexta Степан Путило объявлен в Беларуси в розыск. Каналы распространяют информацию о протестах в стране и координируют их. Фотографию документа опубликованы в канале Nexta.

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Документ датирован 14 августа. Путило подозревают в преступлении по статье об организации массовых беспорядков, которые привели к насилию, погромам и вооруженному противостоянию с правоохранителями, а также подготовке людей к участию в таких преступлениях.

Статья предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент у канала Nexta-live - почти два миллиона подписчиков, это наиболее популярный оппозиционный канал в Беларуси.

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Денис Юдин

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