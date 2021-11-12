Спикер ГПСУ о нелегалах из Беларуси: Украина должна готовиться к сценарию Польши и Литвы
Украина должна готовиться к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, но ситуация на границе пока остается спокойной и контролируемой. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время дискуссий о миграционном кризисе.
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Спикер уточнил, что пока на границе не были замечены группы мигрантов, которые пытались бы проникнуть в Украину, а обстановка остается контролируемой.
"В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше и в Литве, и на большое количество незаконных мигрантов, которые штурмуют их границы с Беларусью, Украина также должна готовиться к этому", – подчеркнул он.
Демченко добавил, что в случае прорыва границы Украина будет возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Если же режим Лукашенко не будет принимать их назад, мигрантов будут принудительно выдворять "в страну, из которой они прибыли, в страну их происхождения или в третьи страны".
По словам спикера, на границе уже начали наращивать защитные инженерные сооружения, чтобы не допустить проникновения "управляемого потока незаконных мигрантов" в страну.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждал, что мигранты могут пойти в ЕС через Украину.
- Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая также заявляла, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов.
- В МВД заявляли – Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками в связи с риском повторения польско-беларуского сценария, а возможным попыткам мигрантов перейти границу будут противостоять мобильные группы.
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