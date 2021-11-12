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Спикер ГПСУ о нелегалах из Беларуси: Украина должна готовиться к сценарию Польши и Литвы

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12.11.2021, 18:06
Спикер ГПСУ о нелегалах из Беларуси: Украина должна готовиться к сценарию Польши и Литвы - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Украина должна готовиться к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, но ситуация на границе пока остается спокойной и контролируемой. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время дискуссий о миграционном кризисе.

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Спикер уточнил, что пока на границе не были замечены группы мигрантов, которые пытались бы проникнуть в Украину, а обстановка остается контролируемой.

"В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше и в Литве, и на большое количество незаконных мигрантов, которые штурмуют их границы с Беларусью, Украина также должна готовиться к этому", – подчеркнул он.

Демченко добавил, что в случае прорыва границы Украина будет возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Если же режим Лукашенко не будет принимать их назад, мигрантов будут принудительно выдворять "в страну, из которой они прибыли, в страну их происхождения или в третьи страны".

По словам спикера, на границе уже начали наращивать защитные инженерные сооружения, чтобы не допустить проникновения "управляемого потока незаконных мигрантов" в страну.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Елизавета Кумбер
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