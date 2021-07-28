Спикер парламента Турции: Идут переговоры о создании совместной армии с Азербайджаном

Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. Об этом сегодня, 28 июля 2021 года, заявил на пресс-конференции в Баку спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает OXU.

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По совам Шентопа, в рамках договоренностей проводятся военные учения двух стран.

Шентоп подчеркнул, что несмотря на переговоры о совместной армии, страны придерживаются идеи "одна нация – два государства".

Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном турецких дронов.

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией. МИД Армении утверждал, что Турция помогает Азербайджану техникой и живой силой.

Денис Юдин

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