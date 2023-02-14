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США достали из океана датчики и другую электронику с "первого" китайского аэростата

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:25
США достали из океана датчики и другую электронику с
Обломки китайского аэростата (фото - ВМС США)

У берегов Соединенных Штатов американские военные достали из Атлантического океана "датчики и электронные компоненты", принадлежавшие китайскому аэростату, сбитому ВВС США 4 февраля. Об этом сообщает Тhe Guardian.

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Как заявило Северное командование США, поисковые бригады у берегов Северной Каролины изъяли и "большие части конструкции".

Сейчас ФБР проверяет предметы, которые, по словам чиновников, якобы использовались для шпионажа за конфиденциальными военными объектами.

По словам спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби, китайская программа слежки с помощью аэростатов началась по меньшей мере во времена администрации Дональда Трампа, которая, по его словам, "не обращала на это внимания".

В связи с этим 15 февраля Офис национальной разведки Белого дома проведет брифинг, на котором планируется выступление Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

Мілана Головань
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Китай геополитика разведка датчики воздушный шар обломки
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