США достали из океана датчики и другую электронику с "первого" китайского аэростата

У берегов Соединенных Штатов американские военные достали из Атлантического океана "датчики и электронные компоненты", принадлежавшие китайскому аэростату, сбитому ВВС США 4 февраля. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как заявило Северное командование США, поисковые бригады у берегов Северной Каролины изъяли и "большие части конструкции".

Сейчас ФБР проверяет предметы, которые, по словам чиновников, якобы использовались для шпионажа за конфиденциальными военными объектами.

По словам спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби, китайская программа слежки с помощью аэростатов началась по меньшей мере во времена администрации Дональда Трампа, которая, по его словам, "не обращала на это внимания".

В связи с этим 15 февраля Офис национальной разведки Белого дома проведет брифинг, на котором планируется выступление Джона Болтона, бывшего советника Трампа по нацбезопасности.

3 февраля 2023 года Пентагон обнаружил китайский разведывательный аэростат над США.

4 февраля ВВС США сбили его. В этот же день в Белом доме заявили, что возвращать обломки аэростата Китаю не собираются.

7 февраля Пекин возмутился тем, что США сбили его аэростат.

Предыдущие случаи пролетов китайских аэростатов над США классифицировались как НЛО.

13 февраля в Пекине заявили, что американские шпионские аэростаты якобы пролетали над Китаем 10 раз за 2022 год. В Белом доме опровергли эти заявления.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.