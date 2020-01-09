США готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий

Келли Крафт (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в серьезных переговорах с Ираном. Об этом со ссылкой на письмо постпреда США при ООН Келли Крафт к Совету безопасности пишет Reuters.

В тексте подчеркивается, что на переговоры США согласны, "чтобы предотвратить нарастание угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Иран уверяет, что в результате атак погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон это опровергает.

Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

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