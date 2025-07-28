США израсходовали четверть запасов ракет-перехватчиков баллистики в войне Израиля с Ираном
Соединенные Штаты использовали около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне, что значительно опережает темпы производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом операции.
Американские войска отразили массированную ракетную атаку Тегерана, выпустив до 150 ракет THAAD.
В прошлом году США закупили 11 новых ракет-перехватчиков, и ожидается, что в этом году они получат еще только 12.
Использование такого большого количества ракет THAAD за такой короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США, которая является ключевой частью сдерживания Китая.
Кроме того, ценный актив был исчерпан в тот момент, когда общественная поддержка обороны Израиля в Америке достигла исторического минимума, отмечает телеканал.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
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