США израсходовали четверть запасов ракет-перехватчиков баллистики в войне Израиля с Ираном

Было использовано более 100 ракет THAAD, в то время как закупается около 10 в год

Иранская ракета (Иллюстративное фото: MAJID ASGARIPOUR/EPA)

Соединенные Штаты использовали около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD во время 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне, что значительно опережает темпы производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом операции.

Американские войска отразили массированную ракетную атаку Тегерана, выпустив до 150 ракет THAAD.

В прошлом году США закупили 11 новых ракет-перехватчиков, и ожидается, что в этом году они получат еще только 12.

Использование такого большого количества ракет THAAD за такой короткий период выявило пробел в сети противоракетной обороны США, которая является ключевой частью сдерживания Китая.

Кроме того, ценный актив был исчерпан в тот момент, когда общественная поддержка обороны Израиля в Америке достигла исторического минимума, отмечает телеканал.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это мобильная система, способная уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности как внутри, так и за пределами земной атмосферы. Каждая батарея имеет шесть пусковых установок с 48 ракетами-перехватчиками. Батарею обслуживают 95 военнослужащих. Ракеты-перехватчики производятся компанией Lockheed Martin, и их стоимость составляет около $12,7 млн. По данным производителя, в мире насчитывается девять активных батарей THAAD, семь из которых принадлежат США. На Ближнем Востоке использовались две из них.