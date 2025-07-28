США використали чверть запасів ракет-перехоплювачів балістики у війні Ізраїлю з Іраном
Сполучені Штати втратили близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні, що значно випереджає виробництво. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох співбесідників, знайомих із ходом операції.
Американські війська відбили масовану ракетну атаку Тегерана, випустивши до 150 ракет THAAD.
Торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів, і очікується, що цього року отримають ще лише 12.
Використання такої великої кількості ракет THAAD за такий короткий період виявило прогалину в мережі протиракетної оборони США, що є ключовою частиною стримування Китаю.
Окрім того, цінний актив був виснажений у той момент, коли громадська підтримка оборони Ізраїлю в Америці досягла історичного мінімуму, зазначає телеканал.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- У ніч проти 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та 5-6 протибункерних бомб.
- 24 червня Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
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