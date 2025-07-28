США використали чверть запасів ракет-перехоплювачів балістики у війні Ізраїлю з Іраном

Було використано понад 100 ракет THAAD, тоді як закуповується близько 10 на рік

Іранська ракета (Ілюстративне фото: MAJID ASGARIPOUR/EPA)

Сполучені Штати втратили близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні, що значно випереджає виробництво. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох співбесідників, знайомих із ходом операції.

Американські війська відбили масовану ракетну атаку Тегерана, випустивши до 150 ракет THAAD.

Торік США закупили 11 нових ракет-перехоплювачів, і очікується, що цього року отримають ще лише 12.

Використання такої великої кількості ракет THAAD за такий короткий період виявило прогалину в мережі протиракетної оборони США, що є ключовою частиною стримування Китаю.

Окрім того, цінний актив був виснажений у той момент, коли громадська підтримка оборони Ізраїлю в Америці досягла історичного мінімуму, зазначає телеканал.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – це мобільна система, яка може знищувати балістичні ракети малої та середньої дальності як всередині, так і за межами атмосфери Землі. Кожна батарея має шість пускових установок з 48 ракетами-перехоплювачами. Батарея обслуговується 95 військовими. Ракети-перехоплювачі виготовлені компанією Lockheed Martin, а їхня вартість становить приблизно $12,7 млн. За даними виробника, у світі є дев'ять активних батарей THAAD, сім з яких належать США. На Близькому Сході використовувалися дві з них.