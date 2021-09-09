США могут отказаться от возврата к ядерной сделке с Ираном – Блинкен

США могут отказаться от возвращения к ядерной сделки с Ираном. Об этом после резкого отчета МАГАТЭ заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает The Times of Israel.

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По словам Блинкена, он не готов назвать дату, но приближается момент, когда возвращение к соблюдению условий ядерной сделки с Ираном не вернет преимуществ, которые были достигнуты этим соглашением.

МАГАТЭ опубликовало 7 сентября 2021 года резкий отчет, в котором говорится, что задачи по мониторингу в Иране серьезно подорваны решением Тегерана приостановить некоторые из инспекционных миссий.

Также в отчете отмечается, что Иран в последние месяцы резко увеличил производство высокообогащенного урана.

Денис Юдин

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