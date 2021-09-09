UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США могут отказаться от возврата к ядерной сделке с Ираном – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 07:35
США могут отказаться от возврата к ядерной сделке с Ираном – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США могут отказаться от возвращения к ядерной сделки с Ираном. Об этом после резкого отчета МАГАТЭ заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Блинкена, он не готов назвать дату, но приближается момент, когда возвращение к соблюдению условий ядерной сделки с Ираном не вернет преимуществ, которые были достигнуты этим соглашением.

МАГАТЭ опубликовало 7 сентября 2021 года резкий отчет, в котором говорится, что задачи по мониторингу в Иране серьезно подорваны решением Тегерана приостановить некоторые из инспекционных миссий.

Также в отчете отмечается, что Иран в последние месяцы резко увеличил производство высокообогащенного урана.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран обогащение урана ядерная сделка МАГАТЭ Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 