США могут отказаться от возврата к ядерной сделке с Ираном – Блинкен
09.09.2021, 07:35
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
США могут отказаться от возвращения к ядерной сделки с Ираном. Об этом после резкого отчета МАГАТЭ заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает The Times of Israel.
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По словам Блинкена, он не готов назвать дату, но приближается момент, когда возвращение к соблюдению условий ядерной сделки с Ираном не вернет преимуществ, которые были достигнуты этим соглашением.
МАГАТЭ опубликовало 7 сентября 2021 года резкий отчет, в котором говорится, что задачи по мониторингу в Иране серьезно подорваны решением Тегерана приостановить некоторые из инспекционных миссий.
Также в отчете отмечается, что Иран в последние месяцы резко увеличил производство высокообогащенного урана.
- 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.
- 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
- 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
- 1 июня стало известно, что Иран начал обогащение урана до 60%.
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