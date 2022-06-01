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США не будут добиваться отстранения Путина от власти – Байден

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 06:30
США не будут добиваться отстранения Путина от власти – Байден - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты не будут добиваться отстранения от власти российского диктатора Владимира Путина, но продолжат поддерживать украинский народ, потому что "понимают – свобода не бесплатна". Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times.

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Он подчеркнул, что "мы не ищем войны между НАТО и Россией".

"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. <...> Путин не ожидал такой степени единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы поколеблемся или сломаемся, он так же ошибается", – заверил он.

Байден отметил, что пока Россия не атаковала США или их союзников, американцы не будут "напрямую" участвовать в этом конфликте, – ни отправкой войск воевать в Украине, ни атакуя российские силы.

Также он подчеркнул, что в Вашингтоне "не поощряют и не обеспечивают" Украине возможность наносить трансграничные ракетные удары, так как не хотят продлевать войну "только для того, чтобы причинить боль России".

В этой же колонке Байден объявил, что США дадут Украине "продвинутые ракетные системы", и подтвердил, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев, чтобы он согласился на территориальные уступки России.

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Евгений Пилипенко
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