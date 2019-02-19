США обвинили Россию в мистификации новой ракеты

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Ракета, показанная министерством обороны России на брифинге 23 января для зарубежных военных атташе, не имеет ничего общего с 9М729, из-за которой США приостановили договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным интернет-портала Daily Beast, который ссылается на секретный доклад, подготовленный двумя разведывательными службами США, американские разведчики пришли к выводу, что под видом 9М729 на брифинге было показано другое изделие: его транспортно-пусковой контейнер был меньшего размера, чем тот, который используется для пусков 9М729, кроме того, на брифинге была показана не та пусковая установка, которая используется для спорной ракеты.

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США обвинили Россию в том, что ракета 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) нарушает договор о РСМД, поскольку ее дальность значительно превышает ограничения, установленные этим соглашением.

Один из источников сообщил, что Россия провела шесть ее испытаний на дальностях, превышающих допустимые по договору.

Россия продемонстрировала, что ее ракеты могут летать на дальности, запрещенные ДРМСД.

Во время самого дальнего испытания из шести ракета пролетела 2070 км.

"США оценивают SSC-8 как дорожно-мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с дальностью действия 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью действия 2350 км в ядерном варианте", - отметил источник.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.