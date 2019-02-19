Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2019, 12:59

США обвинили Россию в мистификации новой ракеты

США обвинили Россию в мистификации новой ракеты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным секретного доклада разведки США, ракета, показанная Минобороны РФ, не имеет ничего общего с 9М729

Реклама
Реклама

Ракета, показанная министерством обороны России на брифинге 23 января для зарубежных военных атташе, не имеет ничего общего с 9М729, из-за которой США приостановили договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным интернет-портала Daily Beast, который ссылается на секретный доклад, подготовленный двумя разведывательными службами США, американские разведчики пришли к выводу, что под видом 9М729 на брифинге было показано другое изделие: его транспортно-пусковой контейнер был меньшего размера, чем тот, который используется для пусков 9М729, кроме того, на брифинге была показана не та пусковая установка, которая используется для спорной ракеты.

Реклама

США обвинили Россию в том, что ракета 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) нарушает договор о РСМД, поскольку ее дальность значительно превышает ограничения, установленные этим соглашением.

Один из источников сообщил, что Россия провела шесть ее испытаний на дальностях, превышающих допустимые по договору.

Россия продемонстрировала, что ее ракеты могут летать на дальности, запрещенные ДРМСД.

Во время самого дальнего испытания из шести ракета пролетела 2070 км.

"США оценивают SSC-8 как дорожно-мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с дальностью действия 2000 км при вооружении обычной полезной нагрузкой и дальностью действия 2350 км в ядерном варианте", - отметил источник.

Читайте также: Трамп пригрозил России и Китаю, что США выиграют гонку вооружений

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ДРСМД, Россия, США, 9М729
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 