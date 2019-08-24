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США откроют консульство в Гренландии из-за "повышенного интереса"

США откроют консульство в Гренландии из-за "повышенного интереса" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
24.08.2019, 07:20

Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил, что создание консульства в Нууке - это часть более широкого плана по увеличению присутствия в Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии в Нууке на фоне "стратегического интереса к этой территории". Об этом сообщает AP

Как заявляют в агентстве, им удалось заполучить копию письма, которое было отправлено из Государственного департамента США в Конгресс. 

США "стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе", говорится в письме в сенатский комитет по международным отношениям.

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"Постоянное дипломатическое присутствие США в Гренландии позволит защищать собственные интересы, в то же время развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом Гренландии", - говорится в письме.

В нем также сообщается, что консульство станет "важнейшим компонентом наших усилий по расширению присутствия США в Арктике и послужит эффективной платформой для продвижения интересов США в Гренландии".

Агентство информирует, что впервые США открыли консульство в Гренландии в 1940 году после нацистской оккупации Дании. Оно было закрыто в 1953 году. Консульство будет восстановлено в следующем году в столице Гренландии.

Ожидается, что в нем будет работать около семи сотрудников.

В AP говорят, что установление более широкого присутствия США в Гренландии не лишено оснований из-за географически важного расположения и содержания больших залежей природного газа и редких минералов.

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дональд трамп гренландия
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