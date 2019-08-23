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Дания и Гренландия укрепляют оборонные связи из-за Трампа

Дания и Гренландия укрепляют оборонные связи из-за Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
23.08.2019, 21:11

Официальные лица Дании ссылаются на растущую стратегическую роль Арктического региона

Дания и Гренландия договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, который добивается продажи Гренландии Соединенным Штатам. Об этом сообщает Bloomberg.

Официальные лица ссылаются на растущую стратегическую роль Арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и Северной Атлантике будет еще более важным в ближайшие годы, поскольку геополитическое значение Арктики возрастет", - говорится в заявлении Минобороны Дании .

Соглашение предусматривает планы совместных военных учений. Дания рассматривает возможность отправки новых военных кораблей в Гренландию.

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США дональд трамп дания гренландия
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