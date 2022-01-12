UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США приветствовали заявление Токаева о выводе войск российского ОДКБ из Казахстана

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 11:23
США приветствовали заявление Токаева о выводе войск российского ОДКБ из Казахстана - Фото
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

США приветствуют заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о выводе войск российского блока ОДКБ из Казахстана. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он заявил, что США приветствуют как заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ, так и сообщения об успокоении ситуации в Алматы.

При этом Прайс отметил, что пока войска ОДКБ не будут выведены, США будут призывать страны блока уважать права человека и обязательство по скорейшему уходу из Казахстана.

Спикер добавил, что США вместе с конституционными институциями Казахстана надеются на мирное разрешение ситуации.

Читайте также: Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдеп казахстан Касым-Жомарт Токаев одкб Нед Прайс войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 