США приветствовали заявление Токаева о выводе войск российского ОДКБ из Казахстана
12.01.2022, 11:23
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)
США приветствуют заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о выводе войск российского блока ОДКБ из Казахстана. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.
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Он заявил, что США приветствуют как заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ, так и сообщения об успокоении ситуации в Алматы.
При этом Прайс отметил, что пока войска ОДКБ не будут выведены, США будут призывать страны блока уважать права человека и обязательство по скорейшему уходу из Казахстана.
Спикер добавил, что США вместе с конституционными институциями Казахстана надеются на мирное разрешение ситуации.
- 5 января Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ на фоне массовых протестов в Казахстане, которые начались с требования снизить цены на газ, а затем переросли в политические.
- Россия начала перебрасывать в Казахстан десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- 11 января Токаев заявил о завершении основной части миссии ОДКБ и начале вывода войск блока через два дня.
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