США приветствовали заявление Токаева о выводе войск российского ОДКБ из Казахстана

США приветствуют заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о выводе войск российского блока ОДКБ из Казахстана. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Он заявил, что США приветствуют как заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ, так и сообщения об успокоении ситуации в Алматы.

При этом Прайс отметил, что пока войска ОДКБ не будут выведены, США будут призывать страны блока уважать права человека и обязательство по скорейшему уходу из Казахстана.

Спикер добавил, что США вместе с конституционными институциями Казахстана надеются на мирное разрешение ситуации.

5 января Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ на фоне массовых протестов в Казахстане, которые начались с требования снизить цены на газ, а затем переросли в политические.

Россия начала перебрасывать в Казахстан десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.

11 января Токаев заявил о завершении основной части миссии ОДКБ и начале вывода войск блока через два дня.

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Марк Сировой

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