США признали нового спецпосланника Венесуэлы - Помпео

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Вашингтон признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого исполняющий обязанности президента, оппозиционер Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепа 27 января.

"Соединенные Штаты признают назначение Карлоса Альфредо Веккио как поверенного в делах правительства Венесуэлы в США", - подчеркнул Помпео.

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В Госдепе отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Хуаном Гуайдо".

23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо призвал всех недовольных политикой президента выйти на улицы и объявил себя временным и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал за Гуайдо этот статус. В то же время, армия Венесуэлы высказалась в поддержку Мадуро.

За несколько дней противостояния погибли, по разным оценкам, от 13 до 16 человек.

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