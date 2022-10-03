США продумывают ответ на любое потенциальное применение Россией ядерного оружия

США "внимательно" наблюдают за действиями России на Запорожской атомной электростанции на фоне опасений, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на эскалацию войны против Украины, и "продумывают" ответ на любое потенциальное применение Россией ядерного оружия. Об этом корреспонденту CNN сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Мы следим за этим так внимательно, как только можем. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания. Так что, я думаю, вы знаете, что мы серьезно относимся к этим угрозам", — сказал Кирби, добавив, что пока не было никаких признаков того, что Путин приступил к подготовке к ядерному удару.

Кирби отметил, что США предприняли шаги для подготовки ответа, если Россия применит ядерное оружие.

"Это безответственная риторика, исходящая от современной ядерной державы, поэтому, конечно, мы думали о том, как мы можем убедиться, что сможем сохранить интересы нашей национальной безопасности и интересы наших союзников по НАТО", — сказал он.

На вопрос о том, могут ли российские тактические ядерные ракеты избежать обнаружения, Кирби ответил, что США следят за этим "как можно лучше", но отказался от дальнейших комментариев.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.

ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.

29 сентября Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля или мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят, чтобы РФ действительно предпринимала шаги, свидетельствующие о ее намерении использовать ядерное оружие в войне против Украины. Вместе с тем он повторил, что США "очень серьезно воспринимают бряцание Путина ядерным оружием".

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Вадим Ребрина

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