США стремятся, чтобы двери в НАТО для Украины были открыты – Госдеп

Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы двери в Альянс оставались открытыми для претендентов, в частности для Украины. Но перед этим необходимы "всеобъемлющие реформы". Об этом заявил на брифинге и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

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"Администрация Байдена по-прежнему привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и в состоянии выполнить требования и обязательства", – заявил Рикер, уточнив, что США "безусловно, стремятся к тому, чтобы такая страна, как Украина, могла работать над соблюдением этих стандартов".

Он напомнил, что Украина выполняет годовой национальный план, который позволяет ей работать с НАТО, а также имеет статус партнера с расширенными возможностями: "Во многом это, конечно же, требует продолжения Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ. Они изложены в этой годовой национальной программе, и это часть необходимых усилий по построению более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины".

13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.

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Владислав Сердюк

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