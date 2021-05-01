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США стремятся, чтобы двери в НАТО для Украины были открыты – Госдеп

01.05.2021, 07:35
США стремятся, чтобы двери в НАТО для Украины были открыты – Госдеп - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)

Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы двери в Альянс оставались открытыми для претендентов, в частности для Украины. Но перед этим необходимы "всеобъемлющие реформы". Об этом заявил на брифинге и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

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"Администрация Байдена по-прежнему привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и в состоянии выполнить требования и обязательства", – заявил Рикер, уточнив, что США "безусловно, стремятся к тому, чтобы такая страна, как Украина, могла работать над соблюдением этих стандартов".

Он напомнил, что Украина выполняет годовой национальный план, который позволяет ей работать с НАТО, а также имеет статус партнера с расширенными возможностями: "Во многом это, конечно же, требует продолжения Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ. Они изложены в этой годовой национальной программе, и это часть необходимых усилий по построению более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины".

Смотрите также: Путь Украины в НАТО. Что еще надо и где мы сейчас – максимально просто

Владислав Сердюк
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Украина нато Филип Рикер
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