"Стал жертвой ГРУ". В США экс-спецназовцу дали 15 лет тюрьмы за шпионаж для России

Бывшего военнослужащего спецназа Сухопутных сил США "Зеленые береты" Питера Деббинса приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

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Деббинс признался в сговоре с агентами российской разведки. С декабря 1996 года по январь 2011-го он периодически ездил в Россию, проводя встречи с местными сотрудниками спецслужб. В 1997 году Деббинсу присвоили кодовое имя и он подписал "заявление, подтверждающее, что хочет служить РФ".

В ходе встреч он раскрывал российским разведчикам подробную информацию о своем подразделении и имена коллег из спецназа. "Его поведение является личным предательством коллег и страны, и оно отражает угрозу операций российской разведки, направленных против наших военных", – заявил помощник генпрокурора Джон Демерс из отдела нацбезопасности Минюста США.

Его адвокат утверждал, что Деббинс нанес минимальный ущерб и что российские шпионы шантажировали его, угрожая разоблачить нетрадиционную ориентацию, сообщает AP.

Сам Деббинс в ходе заседания также подчеркнул, что "стал жертвой ГРУ" и подверг себя опасности, рассказав о сотрудничестве с ними. "Я страдал в одиноком молчании 25 лет. ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания", — заявил экс-спецназовец.

22 августа 2020-го Деббинса задержали по обвинению в долгосрочном шпионаже в пользу России и передаче секретной информации.

Владислав Сердюк

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