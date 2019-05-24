Стало известно, когда выберут нового премьера Британии

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Консервативная партия Великобритании планирует избрать нового лидера, который также станет главой правительства до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы. Об этом сообщил канал Sky News.

Консерваторы намерены определиться с преемником Терезы Мэй до 20 июля, поскольку британские депутаты обычно уходят на каникулы с третьей или четвертой недели июля.

Представление кандидатур на пост лидера партии продлится до 10 июня, а последующие раунды голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останутся два финалиста.

Консерваторы надеются, что процесс отбора удастся завершить до конца июня, что позволит им провести серию встреч по всей Великобритании с кандидатами и определиться, кому отдавать свои голоса.

Ранее сегодня, 24 мая, Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Вскоре после этого СМИ назвали возможных претендентов на ее пост.