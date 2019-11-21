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Стало известно, за что убили сына экс-президента Германии

Стало известно, за что убили сына экс-президента Германии - Фото
Фото: Twitter/@BZ_NachtFloh
21.11.2019, 08:52

Убийца мог зарезать фон Вайцзеккера из-за связей его отца с производством химикатов для армии США

Немецкая полиция считает, что врача Фрица фон Вайцзеккера, сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, убили из-за неприязни к его семье. Об этом сообщает DW со ссылкой на информацию правоохранителей и других немецких СМИ.

По данным Der Tagesspiegel, убийца обосновал "неприязнь" связью отца убитого с химическим концерном Boehringer Ingelheim, который тот возглавлял в шестидесятые годы. Считается, что изготовленные концерном химикаты использовались американской армией в войне во Вьетнаме.

Сейчас 57-летний нападавший задержан. Он проходит осмотр в психиатрической клинике.

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убийство фон Вайцзеккер
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