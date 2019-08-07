Столтенберг: НАТО должно осознать последствия подъема Китая

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно осознать послдествия усиления Китая по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

"Речь идет не о перемещении НАТО в Тихий океан, а про реагирование на тот факт, что Китай приближается к нам", - сказал Столтенберг, прибывая с визитом в Сиднее.

По словам генсека, критично важны большие инвестиции в инфраструктуру в Европе, увеличения присутствия в Арктике и Африке, а также в кибер-пространстве.

"Все это делает важным для НАТО решать проблему подъема Китая. Мы делаем это не в последнюю очередь, тесно сотрудничая с нашими партнерами в этом регионе - Австралией, Новой Зеландией, но также с Японией и Южной Кореей", - сказал Столтенберг.

В издании отмечают, что все большая напористость Китая, в том числе в Южно-Китайском море, вызывает обеспокоенности по поводу намерений Пекина. США призвали НАТО признать и адаптироваться к новым угрозам, в частности, китайской.

6 августа Столтенберг также назвал глобальную причину оккупации Крыма Россией. По словам генсека НАТО, силовой захват Крыма - первый случай в Европе после Второй мировой войны, когда одно государство оккупирует часть другого.