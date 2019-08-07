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Столтенберг: НАТО должно осознать последствия подъема Китая

Столтенберг: НАТО должно осознать последствия подъема Китая - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
07.08.2019, 13:34

По словам Генерального секретаря Северно-Атлантического альянса, Китай наращивает силу по всему миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно осознать послдествия усиления Китая по всему миру. Об этом сообщает Reuters

"Речь идет не о перемещении НАТО в Тихий океан, а про реагирование на тот факт, что Китай приближается к нам", - сказал Столтенберг, прибывая с визитом в Сиднее.

По словам генсека, критично важны большие инвестиции в инфраструктуру в Европе, увеличения присутствия в Арктике и Африке, а также в кибер-пространстве. 

"Все это делает важным для НАТО решать проблему подъема Китая. Мы делаем это не в последнюю очередь, тесно сотрудничая с нашими партнерами в этом регионе - Австралией, Новой Зеландией, но также с Японией и Южной Кореей", - сказал Столтенберг. 

В издании отмечают, что все большая напористость Китая, в том числе в Южно-Китайском море, вызывает обеспокоенности по поводу намерений Пекина. США призвали НАТО признать и адаптироваться к новым угрозам, в частности, китайской. 

6 августа Столтенберг также назвал глобальную причину оккупации Крыма Россией. По словам генсека НАТО, силовой захват Крыма - первый случай в Европе после Второй мировой войны, когда одно государство оккупирует часть другого.  

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Китай нато йенс столтенберг
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