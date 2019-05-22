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22.05.2019, 23:52

Столтенберг назвал дату и место проведения саммита НАТО

Столтенберг назвал дату и место проведения саммита НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Встреча будет посвящена 70-летию альянса

Очередной саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Рад объявить, что следующий саммит лидеров членов альянса состоится 3-4 декабря 2019 году в Лондоне в честь 70-летия НАТО. Жду с нетерпением встречи 29 глав государств и правительств, чтобы продолжить модернизацию и укрепление нашего альянса", - заявил Столтенберг.

По его словам, 14 мая он обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Столтенберг поблагодарил Британию за согласие провести саммит.

13 мая пятый президент Петр Порошенко встретился с генсекретарем НАТО в Брюсселе и отметил важность следующего саммита альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины. Тогда же Порошенко и Столтенберг обсудили подготовку к визиту в Украину Североатлантического совета НАТО, который запланирован на июль этого года. 

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Теги: нато, йенс столтенберг, саммит
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