Стрельба в Лионе не была терактом: раненый священник встречался с женой подозреваемого

Подозреваемый в покушении на убийство священника в Лионе рассказал правоохранителям, что мотивом его действий был не теракт, а личная неприязнь

Подозреваемый в покушении на убийство православного священника во французском Лионе, которое произошло 31 октября, объяснил, что стрелял в него из-за измены жены. Об этом сообщает BBC.

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40-летний подозреваемый гражданин Грузии рассказал прокурорам, что у его 35-летней жены был роман с 52-летним священником. При этом он не хотел убивать его.

С полицией также поговорил и сам священник, недавно вышедший из комы. За месяц до происшествия он сообщил о намерениях уйти из церкви.

31 октября в Лионе неизвестный расстрелял священника. Это произошло на фоне атак в Ницце и Авиньоне.

Мотивы стрельбы в Лионе изначально не были ясны. Полиция открыла дело по статье о покушении на убийство, однако существовали опасения, что это теракт.

Владислав Сердюк

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