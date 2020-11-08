Стрельба в Лионе не была терактом: раненый священник встречался с женой подозреваемого
08.11.2020, 12:55
Французский полицейский (Иллюстративное фото: Julien De Rosa/ЕРА)
Подозреваемый в покушении на убийство священника в Лионе рассказал правоохранителям, что мотивом его действий был не теракт, а личная неприязнь
Подозреваемый в покушении на убийство православного священника во французском Лионе, которое произошло 31 октября, объяснил, что стрелял в него из-за измены жены. Об этом сообщает BBC.
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40-летний подозреваемый гражданин Грузии рассказал прокурорам, что у его 35-летней жены был роман с 52-летним священником. При этом он не хотел убивать его.
С полицией также поговорил и сам священник, недавно вышедший из комы. За месяц до происшествия он сообщил о намерениях уйти из церкви.
- 31 октября в Лионе неизвестный расстрелял священника. Это произошло на фоне атак в Ницце и Авиньоне.
- Мотивы стрельбы в Лионе изначально не были ясны. Полиция открыла дело по статье о покушении на убийство, однако существовали опасения, что это теракт.
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