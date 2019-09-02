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Стрельба в Техасе: возможная причина, почему убийца открыл огонь

Стрельба в Техасе: возможная причина, почему убийца открыл огонь - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
02.09.2019, 10:09

В результате действий Сета Этора (подозреваемый, задержан на месте преступления) пять человек погибли и более 20 были ранены

Стало известно, что мужчину, который 31 августа открыл стрельбу в Техасе, уволили с работы за несколько часов до атаки. Об этом сообщает The New York Times.

В издании отмечают, что 39-летний Сет Этор работал в сфере грузовых перевозок. Однако был уволен утром 31 августа.

Спустя несколько часов Этор устроил стрельбу на дороге между техасскими городами Мидленд и Одесса. Он угнал почтовую машину и без разбору палил по прохожим, автомобилистам и полицейским. В результате нападения погибли пять человек и более 20 были ранены.

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Ранее сообщалось, что мужчина не является членом террористических организаций.

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