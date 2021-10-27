Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день: в Варшаве заявили о шантаже

Суд Евросоюза в Люксембурге (CJEU) обязал Польшу выплачивать штраф в размере 1 млн евро в день за отказ Варшавы придерживаться норм законодательства ЕС. Решение суда было опубликовано на сайте CJEU 27 октября.

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Суд ЕС назначил Польше ежедневный штраф в размере 1 млн евро – она должна его выплачивать до тех пор, пока не начнет соблюдать меры, предписанные судом 14 июля 2020 года. От Варшавы требуют прекратить действие полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которыми ей разрешили отстранять от работы судей, что, как считают в CJEU, может угрожать их беспристрастности и независимости.



В суде ЕС заявляют, что такие действия Польши наносят серьезный и непоправимый ущерб правопорядку Евросоюза и ценностям, которые лежат в его основе – в частности речь идет о верховенстве закона.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил в Twitter, что CJEU полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда, а также действует вне своей компетенции и злоупотребляет институтом штрафов.

"Это следующий этап операции по отстранению Польши от управления ее государственной системой. Это узурпация и шантаж", – заявил замминистра.

Оксана Житнюк

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