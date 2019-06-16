Суд признал виновной в коррупции жену Нетаньяху

Сара Нетаньяху (фото - EPA)

Жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара после четырехлетнего судебного разбирательства признали виновной в коррупции. Об этом cообщает Jerusalem Post.

Ее приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей, обвинение требовало взыскать с нее 359 тысяч шекелей.

Между следствием и Сарой Нетаньяху заключили соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. В рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тысяч шекелей в суде по гражданским делам.

Жену Нетаньяху подозревали в том, что она использовала предназначенные для официальной резиденции премьер-министра деньги на мебель и ремонт своего частного дома, а также в том, что она наняла члена центрального комитета правящей партии Ликуд, членом которой является ее муж, в качестве электрика.